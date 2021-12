Foot - OM

OM : L'annonce de Benedetto sur une participation au Mondial 2022 !

Publié le 22 décembre 2021 à 22h50 par La rédaction mis à jour le 22 décembre 2021 à 22h51

Actuellement prêté avec option d'achat par l'OM à Elche, Dario Benedetto a fait le point sur sa situation avec la sélection d'Argentine. L'avant-centre reste lucide sur ses chances de reporter un jour le maillot de l'Albiceleste.