Mercato : La star de l'OM va imiter Messi et Ronaldo ?

La rédaction

L’OM sort d’une saison absolument cauchemardesque. Si les Phocéens sont actuellement au centre de toutes rumeurs, puisque les dirigeants marseillais n’ont toujours pas annoncé qui serait le remplaçant de Jean-Louis Gasset, d’autres dossiers chauds seront à gérer cet été. Parmi eux, Pierre-Emerick Aubameyang, qui intéresserait des écuries venues des quatre coins du monde.

Si l’OM a vécu une des pires saisons de l’ère Frank McCourt, un élément a réalisé une année de très haut niveau : Pierre-Emerick Aubameyang. Sans l’attaquant gabonais, l’année des Marseillais aurait clairement pu être encore plus problématique. Forcément, les excellentes performances de l’ancien avant-centre de Chelsea et du FC Barcelone ne sont pas passées inaperçues. Et des clubs venus de trois pays différents souhaiteraient s’attacher ses services.

Transfert à 40M€, l’OM doit-il dire oui ? https://t.co/AH7cjBWs4g pic.twitter.com/ZJ4Ikd9THo — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

L’Arabie saoudite, la MLS et la Serie A pour Aubameyang ?

D’après les informations de Sky Sports , Pierre-Emerick Aubameyang bénéficierait de nombreuses opportunités en cas de départ cet été. À en croire le média anglais, l’Arabie saoudite, la MLS et la Serie A seraient intéressées par le meilleur buteur de l’OM cette saison. Aucun nom d’écurie n’a pour le moment filtré.

Une saison XXL pour Aubameyang

Arrivé libre à l’OM en juillet dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé l’une des meilleures saisons de sa carrière d’un point de vue statistique, dans un club pourtant en pleine galère. En Ligue 1, le joueur de 34 ans a scoré à 17 reprises et fait 8 offrandes en 34 matchs, tandis qu’en Ligue Europa, le natif de Laval a littéralement fait exploser les compteurs : 10 buts inscrits en 13 rencontres.