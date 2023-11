McCourt abandonne Marseille, la vente de l’OM prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les rumeurs concernant la vente de l'OM s'intensifient, un homme est aux abonnés absents, et ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Frank McCourt. L'actuel propriétaire du club phocéen semble avoir déserté Marseille, et selon Thibaud Vézirian, c'est un nouvel indice important qui confirme l'imminence de l'officialisation.

Bien que le sujet soit évoqué depuis quasiment deux ans et demi, tout s'est accéléré ces derniers jours concernant la vente de l'OM, notamment avec l'information de David Berger. Le journaliste de Canal+ assurait en effet que « c’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. Ce serait peut-être pour janvier. Tout se précipite et peut-être d’ailleurs que les évènements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servis à accélérer la chose ».

McCourt quitte le conseil de surveillance de l'OM

Il faut dire que comme le10sport.com le révélait en juin dernier, Frank McCourt est à l'écoute des offres pour vendre l'OM. L'actuel propriétaire du club phocéen a effectivement pris du recul dans ses fonctions au point de quitter le conseil de surveillance du club, mais également en se déplaçant beaucoup moins pour assister aux matches au Vélodrome. Pour Thibaud Vézirian, c'est bien l'indice que la vente de l'OM se rapproche.

Un indice sur la vente du club ?