L’OM veut du renfort, le pire arrive

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la défaite à Rennes, Jean-Louis Gasset ne cachait pas son envie de voir revenir certains éléments blessés, jugeant son effectif trop léger pour l’enchaînement des matches. Mais cette trêve internationale démarre mal pour l’OM, qui devrait perdre Bamo Meïté jusqu’à la fin de la saison.

Après cinq succès de suite, Jean-Louis Gasset a connu la défaite par deux fois avec l’OM, face à Villarreal (3-1) et Rennes (2-0). « On aurait aimé continuer cette dynamique positive, mais il nous a manqué un peu d’essence et d’oxygène », confiait le successeur de Gennaro Gattuso après le revers en Bretagne, regrettant les manques dans son effectif.



La trêve internationale était attendue par Gasset

Privé de Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Simon Ngapandouetnbu, Jean Onana, Valentin Rongier et Amir Murillo, Jean-Louis Gasset a dû composer avec un effectif amoindri avant la trêve internationale et espérait profiter de celle-ci pour voir du renfort débarquer de l’infirmerie. « J’espère qu’on va récupérer des joueurs après la trêve pour pouvoir tenir ce rythme infernal de jouer le jeudi des matches des Coupe d’Europe et le dimanche des matches de Championnat , expliquait l’entraîneur de l’OM au micro de Prime Vidéo. Il faut avoir une effectif plus conséquent, donc j’espère qu’on va récupérer quelques joueurs ». Malheureusement pour lui, cela part mal.

Gasset privé d’un nouvel élément