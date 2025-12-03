L’OM le plonge dans une dépression, il déballe tout à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto n’a pas confirmé les espoirs placés en lui par la direction marseillaise dans la foulée de son transfert à 14M€ en provenance de Boca Juniors en 2019. Pire, pour des raisons qu’il a expliqué pour ESPN, Benedetto a traversé une période dépressive en France.

Dario Benedetto était censé être le grand attaquant de l’OM quelques semaines après le départ de Mario Balotelli. Recruté de Boca Juniors contre un chèque de 14M€ à l’âge de 29 ans, l’ex-international argentin avoue avoir vécu des moments difficiles dans la cité phocéenne qu’il a définitivement quitté en 2022 pour retrouver le club argentin de Boca Juniors.

«Je suis en thérapie depuis six ou sept ans» En interview pour ESPN lors du programme F90, celui qui a affirmé être sur le point de prendre sa retraite à bientôt 36 ans s’est livré à cœur ouvert sur sa dépression à son arrivée sur le Vieux Continent à l’Olympique de Marseille. « Maintenant, je suis sur le point de prendre ma retraite. Mais je me suis promis, en suivant une thérapie, de prolonger un peu plus et de prendre ma retraite dans de bonnes conditions. Je suis en thérapie depuis six ou sept ans. Je le recommande vivement ».