L’OM fait un cadeau au PSG, c’est une habitude

L’OM a connu un dimanche cauchemardesque face au PSG avec une correction sur la pelouse du Vélodrome (3-0). Leonardo Balerdi a notamment été l’auteur d’un but contre son camp, devenant le 8e joueur du club phocéen à tromper son propre gardien contre le rival parisien, qui a désormais l’habitude des cadeaux marseillais.

La soirée ne s’est pas déroulée comme prévu pour l’Olympique de Marseille. En déplacement au Vélodrome en clôture de la 9e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a survolé le Classique en ouvrant le score dès la 7e minute par l’intermédiaire de Joao Neves. Mais le pire était à venir pour l’OM, perdant Amine Harit à la 20e sur décision de François Letexier pour un pied haut sur l'abdomen de Marquinhos puis encaissant un deuxième but avec le CSC de Leonardo Balerdi.

Encore un CSC pour l’OM, club le plus généreux face au PSG

Un cadeau dont n’avait pas besoin de la PSG qui enfonça le clou avant la mi-temps grâce à Bradley Barcola. Comme le souligne le site officiel de la formation parisienne, le défenseur argentin est devenu le 8e joueur de l’OM à inscrire un but contre son camp dans le Classique. Le club phocéen est celui qui se montre le plus généreux contre son rival.

« Il est nul »

Leonardo Balerdi n’a pas échappé aux critiques pour sa prestation dimanche. « Balerdi il faut dire la vérité. Depuis le début de la saison, il est nul, a lâché le journaliste Daniel Riolo sur RMC. Le coup de : je me suis racheté, tout le monde me kiffe, je prends le brassard, je suis le taulier. Pour l'instant, il ne le supporte pas ce rôle. Et Balerdi, je l'ai toujours plutôt défendu. Toute cette attente... Depuis le début de la saison il ne l'a pas supporté. Il surjoue ». Une réaction sera vite attendue.