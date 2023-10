L’OM annonce un forfait pour une raison inattendue

Thibault Morlain

Ce dimanche, l’OM accueille l’OL dans le cadre du très attendu Olympico en Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Gennaro Gattuso devra toutefois faire sans Azzedine Ounahi. Le Marocain ne sera donc pas là pour aider le club phocéen. Pour quelle raison ? En conférence de presse ce samedi, Gattuso en a dit plus sur le forfait d’Ounahi et c’est plutôt insolite.

Alors qu’Azzedine Ounahi a vécu un début de saison compliqué sous les ordres de Marcelino, cela ne va pas vraiment en s’arrangeant pour le joueur de l’OM. En effet, le Marocain rencontre toujours des problèmes depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso. Et c’est fois, c’est son physique qui l’embête. Face à l’OL, ce dimanche, Ounahi ne sera pas sur la feuille de match avec l’OM. L’entraîneur olympien a en effet annoncé le forfait de son milieu de terrain, tout en expliquant les raisons.

«Ounahi a eu un problème à la maison »

Faisant un point sur l’état de ses troupes, Gennaro Gattuso a donc annoncé le forfait d’Azzedine Ounahi pour affronter l’OL. Et le Marocain ne s’est pas blessé à l’entraînement avec l’OM… mais chez lui en tombant. « Ounahi a eu un problème à la maison. Il a fait une chute et s’est fait mal au dos. Par mesure de réserve, on a préféré qu’il se repose », a annoncé Gattuso.

« Je ne veux pas vous mentir »