L’OM a trouvé son sauveur, un grand renfort est annoncé

Depuis le début de la saison, l’OM brille à l’extérieur, mais se retrouve en grande difficulté au Vélodrome où le PSG et l’AJ Auxerre sont récemment venus s’imposer facilement. Mais d’après Daniel Bravo, la montée en puissance d’Adrien Rabiot pourrait bien tout changer du côté de l’OM.

Arrivé dans le courant du mois de septembre, Adrien Rabiot monte en puissance à l'OM ces dernières semaines. L'ancien milieu de terrain du PSG va s'imposer comme l'un des patrons de l'effectif marseillais, à tel point que Daniel Bravo le voit même changer le visage de l'OM au Vélodrome où les hommes de Roberto De Zerbi sont en grande difficulté.

Rabiot le sauveur de l'OM au Vélodrome ?

«Il va rassurer ses coéquipiers»

« Il va rassurer ses coéquipiers, montrer à tout le monde qu'il est un joueur hors-norme et tirer tout le monde avec lui. Je suis sûr que ça va basculer dans le bon sens au Vélodrome. Le Vélodrome n'a pas encore vu le vrai Rabiot. À Lens, je l'ai adoré, il a rayonné, est puissant, fait le travail de deux, amène le ballon plus haut, est capable de marquer. Exceptionnel. J'ai l'impression que la confiance est en train de venir. La défaite contre Paris est décevante, mais la vraie blessure, c'est Auxerre. Tu dois gagner, tu prends trois buts et tu te demandes comment c'est possible. Ces deux visages sont incompréhensibles, et De Zerbi ne comprend pas non plus pourquoi son équipe fait des matches pleins à l'extérieur, avec la grinta, l'esprit collectif et du jeu. Ça va changer, je suis optimiste », ajoute Daniel Bravo.