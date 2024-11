«Une équipe morte», Mbappé va choquer le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne parvient pas à retrouver de sa superbe et peine à s’acclimater à l’animation offensive du Real Madrid. Son réalisme clinique dont il disposait à la Coupe du monde 2022 notamment avec l’équipe de France le fuit à la Casa Blanca. Toutefois, Jorge Valdano assure que le Real Madrid va voir à nouveau cette machine.

Le 18 décembre 2022, l’équipe de France disputait une finale de Coupe du monde au Qatar. La seconde d’affilée après le Mondial 2018 en Russie, remporté par les Bleus. Contre l’Argentine, la sélection tricolore a été malmenée par la bande de Lionel Messi qui rentrait au vestiaire avec 2 buts d’avance à la mi-temps.

Mbappé avait signé une masterclass en finale de Coupe du monde

C’est à ce moment-là que Kylian Mbappé prenait la parole dans le vestiaire pour réveiller ses partenaires en leur disant qu’ils ne pouvaient pas faire pire que la première période. Résultat, Mbappé signait un triplé dont deux penalties et marquait son tir au but. Au final, l’équipe de France a perdu 3-3 et 4-2 aux tirs au but. Une version de Kylian Mbappé que le Real Madrid n’a pas encore vu depuis sa signature.

«Il a marqué trois buts en vingt minutes au sein d’une équipe qui était morte. C’est le même joueur»

Légende du Real Madrid, Jorge Valdano assure que ce joueur est toujours enfoui en Kylian Mbappé et qu’il va se réveiller malgré son anxiété ambiante.

« Mbappé est dans un processus d’anxiété. Quand il touche le ballon, il veut faire le match de sa vie. Ça va à l’encontre de la sérénité que doit avoir un pur-sang comme Mbappé. De tous les problèmes du Real Madrid, celui de Kylian Mbappé est le moins important. C’est un super crack et il est dans la fleur de l’âge. C’est le même joueur qui a marqué sur penalty en finale de la Coupe du monde. Quand les Français étaient menés, il a marqué trois buts en vingt minutes au sein d’une équipe qui était morte. C’est le même joueur ». a confié Valdano à Movistar+.