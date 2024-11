Mbappé - Real Madrid : «C’est terminé», la terrible annonce de Riolo !

Thomas Bourseau

Les 9 réalisations de Kylian Mbappé avec le Real Madrid ne dupent pas les observateurs comme Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC a une nouvelle fois témoigné ce mercredi d’un langage corporel spécial et inédit de la part de Mbappé. Un joueur qui se trouve en pleine dépression selon lui. Explications.

Kylian Mbappé n’est certainement pas dans la forme de sa vie. Malgré ses 9 buts en 18 rencontres disputées avec le Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France ne s’impose pas pleinement dans cette animation offensive concoctée par Carlo Ancelotti qui brillait la saison dernière en Espagne et sur la scène européenne sans lui.

«Il est dans le sac»

En plus de ses difficultés sportives, Kylian Mbappé pourrait même être entré dans une phase de dépression selon Daniel Riolo.

« Il est dans le sac, c’est arrivé à d’autres sportifs. Moi après je ne rentre pas dans les théories (maraboutage), je suis peut-être un peu trop cartésien, je ne crois pas à ce genre de choses-là. Je constate simplement qu’il y a un joueur qui est là, qui n’en est plus un aujourd’hui. En revanche, je ne sais pas si c’est une aide pour lui quand Ancelotti il y a une semaine dit « Arrêtez de raconter n’importe quoi, ce n’est pas vrai, ce n’est possible ». Il faudrait ne rien dire du tout ».

«Visiblement, le robot là, c’est terminé, il est débranché»

Après la défaite du Real Madrid contre Liverpool en Ligue des champions mercredi soir (2-0) au cours de laquelle Kylian Mbappé a manqué son penalty, l’éditorialiste de RMC a assuré que la machine Mbappé qui faisait tourner les têtes par le passé s’est clairement enrayée.

« Dire qu’il va très bien, c’est mentir aux gens qui voient un joueur plus qu’à la rue. Lui, on a l’impression que le rideau est tiré, il n’y a plus rien. Ça ne va pas le rendre plus sympathique. Pour que ça soit le cas, il faudrait qu’il assume et qu’il en parle. Qu’il le dise. Qu’il explique pourquoi ça ne va pas bien, ce qu’il a. Visiblement, le robot là, c’est terminé, il est débranché ».