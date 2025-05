L’OM a choisi son entraîneur pour la saison prochaine

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'OM souhaite perpétuer le projet démarré cette saison avec Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur. C'est la raison pour laquelle Medhi Benatia, le directeur sportif du club, affiche une volonté claire en vue de la saison prochaine : continuer avec De Zerbi sur le banc de l'OM.

Nommé au poste d'entraîneur de l'OM à l'été 2024, Roberto De Zerbi a réussi à conquérir le coeur des supporters au bout d'une saison seulement. Le coach italien a permis au club phocéen de terminer à la deuxième place du championnat, derrière le PSG, ce qui valide donc le ticket de l'OM pour la Ligue des Champions. Et alors que les spéculations vont bon train quant à un possible départ de De Zerbi cet été, Medhi Benatia a fait une annonce claire à ce sujet samedi soir sur beINSPORTS.

Benatia s'enflamme pour De Zerbi

« Je connais très bien la valeur de notre entraîneur. Il a toujours su trouver des solutions même quand c’était compliqué durant la saison. A l’arrivée, on a été une trentaine de fois sur le podium. Quand on parle de complications, de difficultés, ça reste quand même mesuré. Notre qualification n’est pas volée. On a vu par rapport à l’année dernière une grande amélioration aussi sur le plan du jeu », indique le directeur sportif de l'OM, avant d'expliquer noir sur blanc qu'il souhaite conserver Roberto De Zerbi la saison prochaine.

« Il veut toujours plus »

« Je sais qu’hier, à la conférence, il a dit que lui, il attendait un petit peu plus parce que c’est un perfectionniste, et c’est normal, il veut toujours plus. On a vu certains matchs où on a pris du plaisir. Comme il a dit, on arrive en fin de saison. C’est tout le temps en fin de saison qu’on doit se rencontrer. Le coach, les dirigeants, le président, il y aura pas mal de discussions à tous les niveaux du club pour savoir ce que chacun veut faire, comment on voit le futur », poursuit Benatia. Reste à savoir quelle sera la décision du coach italien de l'OM...