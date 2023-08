Le vestiaire de l’OM pousse un coup de gueule

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a une nouvelle fois déçu vendredi soir en se contentant du match nul sur la pelouse du FC Metz, et peine à trouver son rythme de croisière en ce début de saison. D’ailleurs, Valentin Rongier n’a pas hésité à pousser un coup de gueule et tente de remobiliser le vestiaire pour rebondir au plus vite.

Quelques jours après avoir été éliminé au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions par le Panathinaïkos, l’OM a une nouvelle fois déçu en championnat vendredi soir. En déplacement sur la pelouse du FC Metz, la formation de Marcelino a été tenue en échec (2-2) et ne parvient pas à décoller.

« On doit tuer le match »

Interrogé au micro de Free Ligue 1 après la rencontre, le capitaine Valentin Rongier a poussé un coup de gueule : « On doit gagner ce match, on doit le tuer. En première période, on a beaucoup de situations et après on concède ces deux buts. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ni comment », explique le milieu de terrain de l’OM.

« Il faut qu’on grandisse »