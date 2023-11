Le vestiaire de l'OM lâche un terrible constat

Thibault Morlain

Après la victoire en Europa League, l'OM n'a pas réussi à enchainer face au RC Lens en Ligue 1. En effet, ce dimanche soir, le club phocéen s'est incliné dans le temps additionnel sur un but de Jonathan Gradit. Suite à ce revers, Jonathan Clauss a tenté de justifier la défaite des siens et le joueur de l'OM a eu des propos très forts.

L'affiche de ce dimanche soir en Ligue 1 aura donc abouti sur une victoire du RC Lens face à l'OM (1-0). Il aura toutefois fallu attendre très longtemps pour que le score se débloque puisque les Sang et Or ont fait la différence dans les arrêts de jeu. Un scénario cruel pour les joueurs de Gattuso qui repartent bredouilles de Bollaert.

Nouvelle désillusion pour l’OM, le vestiaire enrage https://t.co/o4MfxhPwzp pic.twitter.com/TGgw7ECjDq — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

« Il a manqué de l'audace »

Comment expliquer cette défaite de l'OM ? Au micro de Free Ligue 1 , Jonathan Clauss a alors confié : « Il a manqué de l'audace, il a manqué beaucoup plus d'envie, de mouvements. Il faut qu'on soit moins méfiant ».

« Si on ne fait pas les choses à 200%, on reste une équipe normale »