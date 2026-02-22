Le problème est trouvé à l’OM : La mauvaise surprise laissée par Roberto De Zerbi après son départ

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti il y a maintenant presque deux semaines, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM, lui qui a depuis été remplacé par Habib Beye. Ce dernier a la tâche de qualifier le club en Ligue des champions, voire gagner la Coupe de France, mais sa mission pourrait être difficilement réalisable.

Avec peu de temps pour préparer la rencontre, Habib Beye a démarré son aventure en tant qu’entraîneur de l’OM par une défaite vendredi sur la pelouse de Brest (2-0). Une quatrième rencontre sans victoire pour les Olympiens, qui avant cela avaient été tenus en échec par le Paris FC (2-2) et Strasbourg (2-2), avec au milieu une humiliation face au PSG (5-0). Arnaud Chabert s’est livré auprès de La Provence sur les problèmes qu’il a identifiés à Marseille, qui selon lui sont avant tout physique.

« Il y a une vraie carence physique soulignée par les statistiques » « Il y a une vraie carence physique soulignée par les statistiques », a déclaré le préparateur physique de Maxime Lopez, Ilan Kebbal et Jérémie Boga. Souvent cette saison, l’OM s’est retrouvé derrière ses adversaires au nombre de kilomètres parcourus, ce qui ne s’explique pas seulement par le style de jeu de Roberto De Zerbi. « C’est un souci, forcément. Le football moderne est de plus en plus indexé sur la performance physique. Ce n’est pas anodin d’être toujours derrière ses adversaires. On peut expliquer certains écarts avec la philosophie de jeu prônée par De Zerbi, plus en contrôle du ballon, en maîtrise du tempo, également en se penchant sur son style d’entraînement, la façon dont il intègre le travail physique, avec ou sans ballon… Il y a plein de composantes à prendre en compte. Mais quoi qu’il arrive, si l’OM était en meilleure condition il se serait évité pas mal de problèmes ces dernières semaines. »

« Peut-être que le mental impacte plus le physique en ce moment » Selon Arnaud Chabert, ce déficit de condition physique peut être une explication à la mauvaise gestion des fins de match de l’OM : « Totalement. On a toujours ce dilemme entre mental ou physique, mais les deux sont liés. Peut-être que le mental impacte plus le physique en ce moment, mais à l’inverse, auparavant, à l’automne par exemple, sans doute que le physique impactait le mental. Tu n’es plus en capacité de reproduire les efforts comme en début de match. Alors tu es en retard, si tu es en retard, tu perds les duels… tout s’enchaîne jusqu’à ces buts encaissés en toute fin de match parce que tu couvres moins d’espaces, tandis qu’en face, ils sont plus frais. »