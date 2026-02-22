Exploit contre l'OM : Un joueur de Ligue 1 ne l'avait jamais fait, «ça donne des frissons»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi pour la première d'Habib Beye sur le banc, l'OM n'a pas réussi à retrouver le chemin de la victoire face à Brest (2-0). Les Olympiens ne referont pas leur retour sur le podium tout de suite malgré les occasions à leur disposition. En effet, en fin de match, Mason Greenwood aurait pu réduire la marque et redonner de l'espoir. Il a été stoppé par un joueur auteur d'un petit exploit.

4ème de Ligue 1 pour le moment à 5 points du podium en attendant le résultat de l'OL, l'OM n'a pas réalisé une bonne opération en s'inclinant une nouvelle fois face à Brest. Le club de la cité phocéenne traverse une période très compliquée en ce moment et devra attendre pour se relancer. Plusieurs joueurs brestois se sont bien illustrés lors du match, à commencer par le gardien.

Il réalise une grande première face à l'OM Gardien brestois depuis 2021, Grégoire Coudert a eu très peu d'occasions de jouer au niveau professionnel jusqu'à cette saison. En effet, le joueur de 26 ans a profité des erreurs de Radoslaw Majecki pour être privilégié par son entraîneur Eric Roy depuis quelques semaines au poste de gardien numéro un. Il était donc présent lors de la victoire face à l'OM et a arrêté le penalty de Mason Greenwood. « Ça donne des frissons, c'est le premier penalty que j'arrête dans ma carrière professionnelle. Voir les autres le faire c'est cool, mais quand c'est soi-même c'est encore plus cool » a-t-il réagi dans Téléfoot.