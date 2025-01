«Je suis très chanceux» : L’OM lui offre une occasion en or !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En s’imposant sur la pelouse du Stade Rennais samedi soir (1-2), l’OM a enchaîné une cinquième victoire lors de ses six derniers matchs de championnat et a pris ses distances avec son premier poursuivant au classement, l’AS Monaco. Un succès après lequel Roberto De Zerbi a mis en avant la mentalité et les valeurs de son groupe, avec lequel il s’estime très chanceux d’avoir l’opportunité de travailler.

« On mérite notre victoire. » Roberto De Zerbi n’a pas caché sa satisfaction samedi soir, après la victoire de l’OM obtenue sur la pelouse de Rennes (1-2). Un succès qui permet aux Olympiens, deuxièmes, de prendre cinq points d’avance sur le troisième au classement, l’AS Monaco, et de revenir provisoirement à quatre points du PSG, opposé à l’ASSE ce dimanche soir.

« J'ai des joueurs forts, des bonnes personnes avec la bonne mentalité »

La question est de savoir comment l’OM peut continuer à enchaîner les victoires, mais Roberto De Zerbi ne craint pas un relâchement de ses joueurs. « J'ai beaucoup de chance. J'ai des joueurs forts, des bonnes personnes avec la bonne mentalité, avec de l'ambition, qui ont la tête sur les épaules. Donc je n'ai rien à leur dire sur ce plan-là. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent qu'il y a un match important pour nous contre Lille mardi, on veut aussi passer ce tour de Coupe de France », a déclaré l’entraîneur marseillais en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Phocéen.

« Je pense que je suis très chanceux »

Bénéficiant d’un vestiaire dans lequel se dégage plusieurs leaders, Roberto De Zerbi s’estime chanceux de pouvoir travailler avec un tel groupe de joueurs : « Cette équipe grandit, bourgeonne. Je suis le leader en tant qu'entraîneur, mais je ne suis pas le seul. Je veux que mes joueurs le soient aussi. Je prends mes responsabilités, je suis responsable de ce qu'il se passe sur le terrain, mais moi, je me réjouis quand une équipe à 4, 5 ou 10 leaders, et on les a : Rulli, Balerdi, Højbjerg, Rabiot, Maupay, Kondogbia, et je pourrais en citer d'autres. Je pense que je suis très chanceux. »