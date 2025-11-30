Harry Kane : L'OM frappe fort et recrute son remplaçant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans un édito pour la presse anglaise, Troy Deeney a ouvert la porte à un retour de Mason Greenwood en Angleterre. Et pour cause, il voit même le numéro 10 de l'OM comme le remplaçant naturel d'Harry Kane, indispensable aux Three Lions.

Banni en Angleterre depuis qu'il a été accusé de violences conjugales et tentative de viol, Mason Greenwood refait parler de lui dans son pays d'origine grâce à ses performances à l'OM. A tel point que Troy Deeney espère le voir revenir en sélection, ce qui permettrait de décharger de ses responsabilités Harry Kane.

Deeney voit Greenwood comme le remplaçant de Kane « S'il était un joueur moyen, il n'y aurait pas lieu de débattre. Mais il est phénoménal, ce qui peut poser un problème à l'Angleterre. Au vu de l'effectif actuel de l'Angleterre, il résoudrait un certain nombre de problèmes pour Thomas Tuchel », écrit-il dans un édito pour The Sun, avant de poursuivre.