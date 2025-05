Griezmann - Transfert à l'OM : Il dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti de l'OM à l'été 2022 en raison d'une divergence de point de vue avec sa direction, Jorge Sampaoli avait de très grosses ambitions pour le club phocéen, comme celle par exemple de faire venir Antoine Griezmann afin de concurrencer le PSG pour le titre en Ligue 1. L'ancien coach de l'OM en a remis une couche à ce sujet.

En juillet 2022, et alors qu'il sortait d'une bonne saison sur le plan sportif avec une place de dauphin du PSG en Ligue 1 (synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions), Jorge Sampaoli avait subitement décidé de quitter l'OM. Celui qui avait été nommé en pleine crise 18 mois auparavant (février 2021) avait pourtant de solides ambitions pour la suite de son aventure marseillaise, des ambitions d'ailleurs peut-être trop grandes par rapport aux moyens financiers mis à disposition pour la direction de l'OM. Sampaoli voulait faire venir Antoine Griezmann et Renato Sanches afin de concurrencer le PSG, mais le coach argentin n'a pas eu ce qu'il souhaitait, et il décidait donc de partir.

« Je ne voulais plus être le vice-champion du PSG »

En janvier 2024, dans les colonnes de L'EQUIPE, Jorge Sampaoli évoquait ses différends avec la direction de l'OM : « En mars 2021, je suis arrivé au club dans un climat de crise, avec La Commanderie incendiée, un entraîneur parti, une onzième place en championnat. Nous avons fait le premier pas, nous avons qualifié l’OM en Ligue Europa, puis nous avons terminé vice-champions derrière Paris. Pour moi, le projet d’après devait être beaucoup plus ambitieux. Je voulais que Marseille gagne le championnat. Je ne voulais pas retrouver le banc pour être à nouveau le vice-champion du PSG, mon niveau de motivation n’est pas celui-là. Jouer pour être deuxième, cela me frustre, et c’est peut-être inaccessible, mais je voulais viser plus haut. Je veux gagner une Coupe d’Europe, gagner des titres », indiquait Sampaoli, qui rêvait donc d'Antoine Griezmann pour atteindre cet objectif avec l'OM.

« Les choses allaient dans une autre direction. J'ai préféré partir »

Et ce lundi, interrogé par le média catalan SPORT, Jorge Sampaoli en remet une couche sur son départ de l'OM à l'été 2022 avec un discours similaire : « J'étais ambitieux car j'ai dit au président que je voulais battre Paris. C'est une ville unique et très exigeante envers l'emblème que représente l'OM. J'ai compris que les choses allaient dans une autre direction. J'ai préféré partir ». Reste à savoir si, de son côté, Antoine Griezmann aurait été prêt à signer à l'OM avec Sampaoli...