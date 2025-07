Greenwood - OM : Le transfert inattendu ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les négociations pour Timothy Weah s’annoncent compliquées, l’OM envisage un plan B. Le nom de Gustavo Mantuan, jeune Brésilien formé aux Corinthians et sous contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg, refait surface. L’ancien ailier droit très prometteur pourrait venir renforcer l’attaque marseillaise et offrir une concurrence directe à Mason Greenwood.

Ancien grand espoir des Corinthians, Mantuan avait été un temps pressenti pour rejoindre les sélections brésiliennes. « Lorsqu’il jouait aux Corinthians, il était très prometteur. On parlait même de lui pour les sélections brésiliennes. Finalement, cela ne s’est pas concrétisé à cause de plusieurs pépins physiques, ce qui a freiné sa progression » a déclaré le journaliste Dominique Baillif.

Un concurrent pour Greenwood ?

Malgré ces obstacles, le joueur de 23 ans garde une belle cote grâce à son profil polyvalent et offensif. « Il a été formé comme ailier, mais il a aussi évolué au poste de latéral droit. C’est un droitier capable de jouer à gauche également, avec une très bonne qualité technique et un excellent pied droit. Devant le but, il est plutôt efficace. C’est l’une de ses particularités : il peut marquer pas mal de buts lorsqu’il est bien placé Quand il jouait aux Corinthians, il brillait surtout en tant qu’ailier. Ma principale réserve concerne donc son apport défensif. Il est clairement tourné vers l’offensive, c’est là que ses qualités ressortent. Peut-être a-t-il progressé défensivement depuis, mais cela reste à confirmer » a déclaré Baillif. Si l'OM venait à utiliser Mantuan comme ailier droit, la concurrence pourrait devenir plus forte pour Mason Greenwood.