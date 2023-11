Énorme fiasco à venir pour l’OM ?

Jean de Teyssière

Medhi Benatia est le nouveau conseiller sportif de Pablo Longoria. Un poste vacant depuis le départ de Javier Ribalta, mais que Pablo Longoria aime occuper. C'est pourquoi le natif de Courcouronnes (Essonne) ne sera pas directeur sportif à proprement parler. À raison si l'on en croit l'un de ses détracteurs, qui ne croit absolument pas en ses capacités à réussir à ce poste.

L'histoire entre Medhi Benatia et l'OM n'était donc pas terminée. Arrivé en 2003 au centre de formation de l'OM, il ne disputera aucune minute avec les professionnels et explosera quelques années plus tard en Italie, à l'AS Rome ou encore à la Juventus de Turin. C'est d'ailleurs dans le club turinois qu'il rencontre Pablo Longoria, alors chargé du recrutement de la Vieille Dame.

Une expérience d'agent mitigée

Après sa retraite en 2021, il se reconvertit en tant qu'agent de joueurs. Il est notamment celui qui fait venir Azzedine Ounahi à l'OM l'hiver dernier, après une Coupe du monde très réussie avec le Maroc. Son activité fait beaucoup parler, notamment lors du transfert de Romain Saïss, de Besiktas à Al-Sadd, puis prêté à Al-Shabab, lui valant d'être accusé d'avoir préféré accroître une commission plutôt que le sportif...

«Pour ce poste à l’OM, il faut quelqu’un d’expérience, il n’en a aucune»