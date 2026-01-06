Dimitri Payet : La déclaration d'amour après leur séparation

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, ce ne fut pas l'amour fou entre Dimitri Payet et Florian Thauvin. En 2021, de par son départ au Mexique, leur relation a pris fin. Et alors qu'il a retrouvé la Ligue 1 et le RC Lens à l'été 2025, le champion du monde a avoué à la télévision que ne plus partager le même terrain avec Payet lui manquait.

Florian Thauvin et Dimitri Payet n'ont jamais été très proches l'un de l'autre pendant leur collaboration à l'Olympique de Marseille. Les deux hommes ne se parlaient pas vraiment et certains dérapages ont même eu lieu en coulisses dans la cité phocéenne.

«Les gens et les médias en ont fait plus que ce qu'il se passait réellement» Invité par Ligue 1+ à entre autres s'exprimer sur le clash avec Payet, le champion du monde 2018 est passé aux aveux en remettant l'église au centre du village. « Dimitri Payet ? Je pense que les gens et les médias en ont fait plus que ce qu'il se passait réellement. On a eu quelques désaccords et conflits, ça n'a jamais été très méchant. Ça n'a jamais dépassé la limite. Ça a été un joueur extraordinaire, très performant, j'ai énormément appris à côté de lui ».