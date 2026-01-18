Départ de l'OM : La menace du vestiaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille doit opérer sans un point d'ancrage de sa défense depuis fin décembre. En effet, Nayef Aguerd représente les couleurs de la sélection marocaine à la Coupe d'Afrique des nations et va disputer la finale de la compétition ce dimanche à compter de 20h. L'occasion pour ses coéquipiers de lui souhaiter le meilleur avec en prime une blague de Bilal Nadir.

Ce dimanche, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat se déroulera la finale de la Coupe d'Afrique des nations. Après un mois de compétition sur ses terres, le Maroc a l'occasion de remporter la première CAN de son histoire après avoir échoué en finale en 2004 contre la Tunisie. Face aux Lions de l'Atlas, demi-finalistes de la dernière Coupe du monde, un sacré client : le Sénégal.

Les joueurs de l'OM souhaitent le meilleur à Nayef Aguerd Les Lions de la Teranga sont des habitués des dernières joutes en Coupe d'Afrique des nations avec une finale en 2002 et 2019 ainsi qu'un sacre lors de l'édition 2021. Sadio Mané est en quête de son deuxième succès à la CAN, mais va devoir prendre le meilleur sur Achraf Hakimi, Brahim Diaz ou encore Nayef Aguerd. Le défenseur central de l'OM a d'ailleurs reçu des messages d'encouragements de la part de certains de ses coéquipiers à Marseille : Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina, Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi ou encore Emerson Palmieri.