Un joueur de l’OM repris de volée en direct à la télévision !

Après la large victoire de l’OM sur la pelouse d’Angers (2-5) samedi soir, Amine Gouiri s’est fait reprendre avec humour par Souleymane Diawara. L’ancien défenseur de Marseille et désormais consultant sur Ligue 1+ a invité l’attaquant algérien à sourire davantage après sa belle performance au stade Raymond-Kopa, ponctuée par un but.

Auteur d’un doublé mardi en Coupe de France face à Bayeux (0-9), Amine Gouiri a enchaîné samedi contre Angers (2-5). Titulaire pour la troisième fois consécutive, l’attaquant âgé de 25 ans a inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1 et a participé à la belle performance de l’OM sur la pelouse du SCO.

« On a vraiment fait une très très bonne première mi-temps » « Meilleure rencontre de la saison, je ne pense pas, mais peut-être la meilleure première mi-temps », a confié Amine Gouiri au micro de Ligue 1+ après la rencontre. « Le coach nous dit qu’on avait fait une première mi-temps sérieuse, avec et sans ballon. Le seul bémol, c’est le but avant la mi-temps. On a vraiment fait une très très bonne première mi-temps. C’est toujours difficile de jouer à l’extérieur, mais c’était un match plaisant. On a été sérieux, c’est ce qu’on voulait faire. »