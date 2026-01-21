Clash avec Christophe Dugarry : Il craque en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Christophe Dugarry est sous le feu des critiques pour ses analyses sur l'OM et notamment son avis très tranché au sujet de Roberto De Zerbi dont il n'est pas le plus grand fan. Clashé notamment par Antonio Cassano, le champion du monde 1998 a tenu à répondre en se justifiant.

Les critiques de Christophe Dugarry ne passent plus. Très virulent à l'égard de Roberto De Zerbi, qu'il considère comme « un entraîneur moyen », le champion du monde 1998 a été vivement rappelé à l'ordre par Antonio Cassano ces derniers jours. « Quand Dugarry parle de De Zerbi, il n'a probablement jamais vu les matchs de De Zerbi, il doit se laver la bouche. Il y a lui et Rothen qui sont deux incompétents, à l'état pur. J'espère qu'ils le savent au fond d'eux », confiait notamment l'ancien attaquant italien. De quoi pousser Dugarry à se justifier à l'antenne.

Dugarry répond aux critiques ! « Je voudrais vous dire, De Zerbi, cela fait 18 mois qu’il est là, et pas une seule fois j’ai demandé sa tête. Pas une seule fois. Donc pour un mec qui s’attaque à De Zerbi, et qui trouve que c’est un entraineur moyen, je trouve que je lui laisse du temps… Je peux lui trouver des limites, mais jamais je n’ai demandé sa tête. Donc je reconnais quand même une certaine qualité de travail. La deuxième chose, c’est que l’OM a un budget de 260M€… Lens, qui a huit points de plus, a 60M€ », rappelle-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.