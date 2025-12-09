Clash à l'OM : Ça chauffe avec l'entraîneur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Paris FC, Maxime Lopez n'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. Au cours de sa carrière, celui qui a été formé à l'OM n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait. De quoi aboutir à plusieurs reprises à des clashs. Ça a notamment été le cas quand Lopez était à Marseille avec André Villas-Boas comme entraîneur.

Formé à l'OM, Maxime Lopez aura joué de 2016 à 2020 avec le club phocéen. De quoi lui laisser le temps de disputer 150 rencontres avec la tunique olympienne. Au cours de ces années, le désormais joueur du Paris FC a notamment évolué sous les ordres d'André Villas-Boas. Et voilà qu'il y aurait eu quelques étincelles entre le Portugais et Maxime Lopez...

« A Marseille, ça m'est déjà arrivé de dire ce que je pensais » Interrogé par So Foot, Maxime Lopez a évoqué son caractère, lui qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense. C'est alors que l'ancien joueur de l'OM a raconté à ce propos : « Mon franc-parler ne m'a jamais joué des tours ? Si, tellement de fois. En Italie, je devais signer à Brighton. Le club ne voulait pas me laisser partir, donc je suis allé dans le bureau, j'ai dit ce que je pensais au coach. On a fini en embrouille pendant 15-20 jours et ils m'ont mis hors du groupe. A Marseille, pareil, ça m'est déjà arrivé de dire ce que je pensais, avec Villas-Boas par exemple ».