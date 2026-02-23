«C'est déjà trop tard» : L'OM confie une mission impossible à Habib Beye ?

Roberto De Zerbi parti, l’Olympique de Marseille a dû trouver un nouvel entraineur pour terminer la saison. Ainsi, c’est Habib Beye qui a débarqué, mais ses débuts n’ont pas vraiment été très encourageants. Il a en effet perdu sur la pelouse du Stade Brestois (2-0) et doit désormais remonter la pente au plus vite, pour pouvoir encore espérer décrocher quelque chose en cette fin de saison.
Tout est à refaire ? Après un an et demi, Roberto De Zerbi a jeté l’éponge et abandonné l’OM, alors qu’il avait tout de même des nombreux objectifs à aller chercher en cette fin de saison. Il a fallu lui trouver un remplaçant au plus vite et c’est finalement Habib Beye qui est arrivé, pour tenter de relancer un projet qui a pris un sacré coup de plomb dans l’aile.
« Quand on regarde le match contre Brest, on se dit qu'en fait ils n'avaient pas envie de gagner »
La nomination d’Habib Beye a évidemment été l’un des sujets les plus commentés des dernières semaines, surtout sur le plateau du Canal Football Rugby. « Je suis perdu, je ne sais plus s'ils doivent jouer à trois ou à quatre. Je ne sais plus quoi dire. Ce que je vois, c'est qu'ils sont sans ressort, parce que je me doute bien qu'ils ne vont pas sur la pelouse pour perdre des matchs. Mais quand on regarde le match contre Brest, on se dit qu'en fait ils n'avaient pas envie de gagner » a expliqué Bertrand Latour, sur la chaîne Canal+.
« Je me demande si ce n'est pas déjà trop tard »
« Mais je ne peux pas croire qu'ils n'avaient pas envie de gagner, simplement qu'ils n'ont plus rien dans le sac, parce qu'ils sont épuisés par tout ce qu'ils ont vécu, mais être à Marseille, c'est être bien payé, mais c'est aussi être en capacité à pouvoir endurer émotionnellement des émotions que vous n'avez pas dans d'autres clubs » a poursuivi le journaliste, sur la chaîne cryptée. « Et je trouve que peu de joueurs ont cette capacité-là, y compris les leaders. J'espère que ça passera par des choses simples surtout, parce que ça manquait beaucoup de simplicité dans les consignes qui étaient données. Mais je me demande si ce n'est pas déjà trop tard pour les objectifs qui amènent à la saison prochaine, c'est à dire à la qualification directe pour la Ligue des Champions ».