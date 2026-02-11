«Ce n'est pas vrai» : Pierre Ménès se lâche sur Christophe Dugarry, «je ne laisserai jamais dire que...»

Axel Cornic

Champion du monde 1998 et Champion d’Europe 2000, Christophe Dugarry a réussi sa reconversion en passant du milieu du football à celui des médias. Passé par Canal+ et désormais à RMC, l’ancien attaquant analyse la Ligue 1 et le football européen, ne se faisant pas que des amis. Mais il peut tout de même compter sur le soutien de Pierre Ménès...

Le football français n’est pas seulement animé par les joueurs, mais également par tout ce qui orbite autour. C’est le cas des consultants et chroniqueurs, qui décryptent l’actualité en distribuant les bons et mauvais points. Mais en ce qui concerne Christophe Dugarry et l’OM, ce sont surtout les mauvais, puisqu’il n’hésite jamais à critiquer la direction prise par le club.

Dugarry, l’OM et De Zerbi dans le collimateur Depuis quelques temps, l’ancien international français semble notamment avoir une dent contre Roberto De Zerbi, qui n’y arrive décidément plus à Marseille. Ses critiques ont d’ailleurs pu aller loin parfois, peut-être trop, créant d’ailleurs des petits clashs à l’international comme avec l’ancien attaquant italien Antonio Cassano. Mais si vous n’êtes pas d’accord avec Dugarry ou contestez sa légitimité, n’osez surtout pas dire qu’il n’a pas le droit de le faire, car pas assez bon durant sa carrière de joueur.