«Ce n'est pas vrai» : Pierre Ménès se lâche sur Christophe Dugarry, «je ne laisserai jamais dire que...»

Champion du monde 1998 et Champion d’Europe 2000, Christophe Dugarry a réussi sa reconversion en passant du milieu du football à celui des médias. Passé par Canal+ et désormais à RMC, l’ancien attaquant analyse la Ligue 1 et le football européen, ne se faisant pas que des amis. Mais il peut tout de même compter sur le soutien de Pierre Ménès...
Le football français n’est pas seulement animé par les joueurs, mais également par tout ce qui orbite autour. C’est le cas des consultants et chroniqueurs, qui décryptent l’actualité en distribuant les bons et mauvais points. Mais en ce qui concerne Christophe Dugarry et l’OM, ce sont surtout les mauvais, puisqu’il n’hésite jamais à critiquer la direction prise par le club.
Dugarry, l’OM et De Zerbi dans le collimateur
Depuis quelques temps, l’ancien international français semble notamment avoir une dent contre Roberto De Zerbi, qui n’y arrive décidément plus à Marseille. Ses critiques ont d’ailleurs pu aller loin parfois, peut-être trop, créant d’ailleurs des petits clashs à l’international comme avec l’ancien attaquant italien Antonio Cassano. Mais si vous n’êtes pas d’accord avec Dugarry ou contestez sa légitimité, n’osez surtout pas dire qu’il n’a pas le droit de le faire, car pas assez bon durant sa carrière de joueur.
« Il y a qu'un seul truc que je ne peux pas te laisser dire, c'est que Christophe Dugarry était un joueur moyen »
Cet argument, exposé par l’un de ses followers, a en effet eu le don d’agacer Pierre Ménès. « Il y a qu'un seul truc que je ne peux pas te laisser dire, c'est que Christophe Dugarry était un joueur moyen. Cela fait partie des légendes urbaines parce que Christophe Dugarry a été un grand joueur » a expliqué l’ancien de Canal+, sur sa chaîne YouTube. « Ce n'est pas parce qu'il ne mettait pas beaucoup de buts que ce n'était pas un grand joueur. Je ne laisserai jamais dire que Dugarry était un joueur moyen, parce que ce n'est pas vrai ».