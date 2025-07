Aubameyang - Gouiri : La guerre est déclarée à l’OM !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’ici peu, l’OM va se retrouver avec deux buteurs comme espéré. Déjà présent à Marseille, Amine Gouiri va voir Pierre-Emerick Aubameyang revenir sur la Canebière. Sur le papier, le Gabonais a été recruté pour être la doublure à ce poste de numéro 9, mais voilà que PEA ne l’entendrait pas de la même manière.

Recruté en janvier dernier par l’OM , Amine Gouiri a réalisé une deuxième partie de saison remarquable avec le club phocéen. L’ancien de Rennes s’est ainsi imposé comme le buteur olympien et le voilà partir avec le statut de numéro 1 à ce poste pour la saison à venir. Mais cette hiérarchie peut-elle être bouleversée par Pierre-Emerick Aubameyang ? En passe de revenir à l’ OM , le Gabonais en a bien l’intention.

De retour à l’ OM, Pierre-Emerick Aubameyang n’entend faire aucun cadeau à Amine Gouiri . En effet, pour La Provence, un proche de l’attaquant de 36 ans a balancé : « Auba ne vient pas pour être sur le banc. C’est un compétiteur ». Ça risque donc d’être la guerre à Marseille entre Gouiri et Aubameyang .

« C'est un joueur très fort, digne de l’OM »

A voir maintenant comment Roberto De Zerbi décidera d’évoluer avec Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang. En attendant d’en savoir plus, l’entraineur de l’OM se réjouit de l’arrivée de PEA : « Il me plaît beaucoup. (…) C'est un super joueur, une belle personne que je connais depuis très longtemps. (…) C'est un joueur très fort, digne de l’OM ».