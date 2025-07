«Allez vous faire voir», une star de l’OM disjoncte face au PSG !

Le 27 octobre dernier, l’OM recevait le PSG pour le premier Classique de la saison. Un choc qui a vite basculé du côté des Parisiens. Tandis qu’Amine Harit a été exclu dès la 20ème minute, le score était de 0-3 à la mi-temps en faveur des champions de France. Les joueurs de Roberto De Zerbi n’y étaient clairement et c’est ainsi que Pierre-Emile Höjbjerg a poussé un violent coup de gueule.

« Allez vous faire voir les mecs »

Le documentaire de l’OM, Sans jamais rien lâcher, a d’ailleurs publié un extrait du vestiaire olympien à la mi-temps de ce Classique face au PSG. C’est ainsi qu’on peut voir Pierre-Emile Höjbjerg pousser un violent coup de gueule contre ses coéquipiers : « Chaque semaine on travaille quelque chose qu’on ne reproduit pas ! Tous les jours, on travaille un truc et on ne le fait pas. On parle… Stop ! Stop ! 3-0, un mec dehors. On commence le match : terrible ! Ils ont le ballon 10 minutes et on leur court après. Pas parce qu’ils sont meilleurs que nous, mais parce qu’on ne fait pas ce qu'il faut. On ne fait pas ce qu’il faut ! Et après on parle, on parle. Continuez de parler vous tous ! Allez vous faire voir les mecs. Allez vous faire voir ! ».