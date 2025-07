Adrien Rabiot : Son couple révélé à Marseille !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un an après avoir déposé ses valises à Marseille, Adrien Rabiot a témoigné de l’arrivée libre de tout contrat d’Angel Gomes. Le milieu de terrain anglais débarquant du LOSC devrait lui permettre de trouver un compère idéal selon Jean-Philippe Durand au sein de l’entrejeu de l’Olympique de Marseille.

Et dans le cadre de la saison à venir avec le retour de l’ OM en Ligue des champions après trois années d’absence, Roberto De Zerbi va pouvoir former un couple solide au milieu de terrain grâce au recrutement d ’Angel Gomes. « C’est un joueur assez polyvalent, un très bon élément. Je ne sais pas dans quelle position De Zerbi veut le faire jouer, mais dans un milieu à trois ça va le faire ».

«Je le vois très bien complémentaire à Hojbjerg et Rabiot»

Ex-joueur de l’OM (1991-1996) et actuel recruteur, Jean-Philippe Durand s’est confié à La Provence sur les beaux jours dans l’entrejeu marseillais avec le trio Gomes - Rabiot - Pierre-Emile Hojbjerg. « Je le vois très bien complémentaire à Hojbjerg et Rabiot. Par sa science du placement et sa qualité technique, dans les transmissions, il peut être le trait d’union entre les pointes basse et haute du milieu ».