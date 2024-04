Révolution à l’OL, le vestiaire déballe tout avant le PSG

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir, le PSG accueille l’OL au Parc des Princes en clôture de la 30ème journée de Ligue 1. Un premier acte entre Parisiens et Lyonnais qui se retrouveront en finale de la Coupe de France le 25 mai prochain. Alors que le club rhodanien est dans une bonne dynamique, Maxence Caqueret s’est livré sur cette révolution opérée chez les Gones.

PSG-OL, acte un. Le club de la capitale va tenter de conforter son avance en tête de la Ligue 1 ce dimanche soir. Paris accueille Lyon au Parc des Princes (21h), dans une rencontre pour le moins particulière pour ces deux formations qui se retrouveront en finale de la Coupe de France dans un peu plus d’un mois, le 25 mai prochain.

Tout a changé pour l’OL

Excellent depuis le début de l’année, l’OL pourrait ainsi réaliser un gros coup face au PSG ce dimanche soir. Une semaine après sa grande victoire en fin de match face au Stade Brestois (4-3), le club rhodanien vise quant à lui une qualification en Coupe d’Europe pour la saison prochaine. Un objectif qui paraissait encore inatteignable pour l’OL il y a quelques mois. Mais depuis la prise de fonction de Pierre Sage en novembre dernier, tout a changé pour les Gones , désormais bien en places.

« On se sent plus légers »