OL : Rudi Garcia annonce déjà la couleur au PSG !

Publié le 7 décembre 2020 à 9h12 par G.d.S.S. mis à jour le 7 décembre 2020 à 9h13

Alors que l’OL ira défier le PSG dimanche prochaine en Ligue 1, Rudi Garcia affiche de solides ambitions pour cette rencontre.

Tombeur de Metz dimanche soir (3-1) en championnat, l’OL revient à deux points du PSG en haut du classement. Interrogé au micro de Téléfoot, Rudi Garcia annonce d’ailleurs la couleur au club de la capitale avant leur confrontation de la semaine prochaine : « Avec cette victoire, on va pouvoir aller au Parc avec un peu plus d’ambition. Le PSG est au-dessus de tout le monde, quand ils jouent à 100%. Ils ont un gros match à jouer mardi et une qualification à obtenir en Ligue des champions. On a des choses à faire valoir et on le fera. On ne viendra pas en victime expiatoire. Même si on sait que le PSG est supérieur quand il est à 100% », indique l’entraîneur de l’OL.