OL - Clash : Boateng se faire fracasser par... son frère !

Publié le 11 septembre 2021 à 14h54 par La rédaction

Condamné pour violences conjugales, Jérôme Boateng a reçu un violent tacle de la part d'un autre joueur... son demi frère Kévin-Prince.