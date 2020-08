Foot - OL

OL - Polémique : Clown, bidon... L'énorme coup de gueule de Pierre Ménès pour défendre Rudi Garcia !

Publié le 17 août 2020 à 3h00 par A.M.

Alors que l'OL a réussi l'exploit d'éliminer Manchester City, Pierre Ménès en profite pour défendre Rudi Garcia, régulièrement critiqué.

C'est une jolie revanche pour Rudi Garcia. Très critiqué depuis son passage à l'OM, l'ancien entraîneur de l'AS Roma avait également été pointé du doigt par les supporters de l'OL lorsqu'il a été choisi pour remplacer Sylvinho au mois d'octobre. Mais après avoir éliminé la Juventus, les Gones ont réussi à dominer Manchester City (3-1) afin de se qualifier pour les demi-finale de la Ligue des Champions. Pierre Ménès monte ainsi au créneau pour Rudi Garcia.

«Pas mal pour un mec qui avait la réputation de ne jamais gagner un gros match…»