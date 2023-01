OL : Ça a chauffé avec un joueur, Blanc raconte

Thibault Morlain

Annoncé comme l’un des plus grands talents de l’OL, Rayan Cherki enchaine actuellement les bonnes prestations avec les Gones. Et Laurent Blanc n’est visiblement pas étranger à ce regain de forme de son milieu offensif. D’ailleurs, l’entraîneur de l’OL n’a pas hésité à hausser le ton avec Cherki pour lui dire clairement les choses.

D’un point de vue comptable, les résultats de l’OL ne sont pas si bons que cela depuis l’arrivée de Laurent Blanc. Il y a tout de même certaines satisfactions chez les Gones comme le niveau actuel de Rayan Cherki. Le crack lyonnais montre un très beau visage, ce qui n’était pas forcément le cas précédemment. Blanc semble donc avoir trouvé la solution avec Cherki et cela est passé par « des discussions un petit peu chaudes ».

« Cela a donné lieu à des discussions un petit peu chaudes avec lui »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Laurent Blanc s’est confié sur Rayan Cherki, évoquant alors les échanges musclés avec le joueur de l’OL. « C'est un garçon amoureux du football, ce qui est déjà très bien. Cela peut paraître paradoxal mais c’est déjà bien voire très bien. C’est un garçon qui a beaucoup de talent, tout le monde est pratiquement unanime là-dessus. Il a beaucoup de talent mais il faut l'utiliser à bon escient et l'utiliser pour le bien de l’équipe. Ce n'était pas toujours le cas avec Rayan et cela a donné lieu à des discussions un petit peu chaudes avec lui. Je trouve souvent que les joueurs de talent sont différents parce que souvent ils le sont. Mais si vous avez la chance d’avoir un joueur de talent et qu’il le met au service de l’équipe cela peut donner des choses magnifiques », a expliqué Blanc.

« Tout ce qu’il a à me donner, je prends sans hésiter »