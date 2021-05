Foot - OL

OL : Aulas revient sur la bagarre à Monaco !

Publié le 3 mai 2021 à 14h20 par La rédaction

L’OL s’est relancé dans la course pour le podium en allant s’imposer à Monaco (2-3). Après une fin de match tendue, Jean-Michel Aulas a pointé du doigt le comportement des Monégasques.