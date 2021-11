Foot - OL

OL - Clash : Juninho monte au créneau pour Paqueta après la polémique avec Aouar !

Publié le 17 novembre 2021 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 17 novembre 2021 à 22h42

Avant la trêve internationale, l'OL avait sombré sur la pelouse du Stade Rennais (4-1). Une énorme défaite à laquelle s'est ajoutée une grosse polémique. À la fin du match, Lucas Paqueta avait en effet pris le ballon des mains à Houssem Aouar pour tirer un penalty. Malgré cet incident, Juninho a tenu à prendre la défense de son compatriote brésilien.