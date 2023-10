Crise à l’OL, l’entraîneur prend une lourde décision avec ce crack

Benjamin Labrousse

Lanterne rouge de Ligue 1, l’OL nage en pleine crise avant son déplacement à Marseille ce dimanche (20h45) en clôture de la 10ème journée de championnat. Si en conférence de presse, l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso avait fait appel à l’union au sein de son vestiaire, ce dernier a décidé de ne pas convoquer le très prometteur Rayan Cherki pour ce choc face à l’OM.

L’OL nage en eaux troubles. Dernier de Ligue 1, le club rhodanien n’a pas remporté le moindre match cette saison. Dans le dur sportivement, Lyon l’est également concernant son vestiaire. Et pour cause, cette semaine, l’ancien footballeur et consultant Jérôme Rothen avait confié qu’un joueur lyonnais lui avait affirmé que l’entraîneur Fabio Grosso était déjà sur la sellette, quelques semaines seulement après son arrivée.

La liste des 2️⃣3️⃣ joueurs convoqués par Fabio Grosso pour le déplacement à Marseille 👊🔴🔵#OMOL pic.twitter.com/FBA61jnDDh — Olympique Lyonnais (@OL) October 28, 2023

Grosso a sanctifié son vestiaire en conférence de presse

Si en conférence de presse, le technicien italien de l’OL avait appelé à l’union avant le choc face à l'OM ce dimanche, les Phocéens semblent clairement favoris pour cette rencontre. D’autant que Fabio Grosso aurait pris une décision surprenante concernant cet « Olympico ».

Rayan Cherki écarté du groupe pour le déplacement à l’OM