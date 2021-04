Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Une grosse vente à 15M€ serait bouclée !

Publié le 26 avril 2021 à 16h10 par La rédaction

Avant même la fin de la saison et alors qu’il joue les premiers rôles en Ligue 1, le LOSC aurait déjà commencé son mercato. Son gardien, Mike Maignan, devrait rejoindre l’AC Milan pour 15 millions d’euros.

Alors qu’il reste encore 4 journées et que le LOSC peut toujours prétendre au titre de champion de France, le club s’activerait déjà en coulisse pour la saison prochaine. Formé au PSG et arrivé dans le Nord en 2015, Mike Maignan a gravi les échelons pour devenir l’un des meilleurs gardiens du championnat et même connaître sa première sélection en Equipe de France, fin 2020. Des performances qui ont attirés les clubs étrangers.

Mike Maignan devrait découvrir la Serie A