LOSC : Sylvain Armand y croit face à Chelsea !

Publié le 13 décembre 2021 à 18h42 par La rédaction

Alors que le LOSC affrontera Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Sylvain Armand, coordinateur sportif du club lillois, n’est pas mécontent du tirage au sort.