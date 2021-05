Foot - LOSC

LOSC : Ce joueur d'Angers prévient le LOSC pour la dernière journée !

Publié le 21 mai 2021 à 20h40 par La rédaction

Alors que le SCO d'Angers n'a plus rien à jouer en cette fin de saison, le capitaine Romain Thomas souhaite gagner le dernier match contre le LOSC et ainsi les priver du titre pour sortir avec les honneurs.