LOSC - Clash : Armand se défend après son altercation avec Antonetti

Publié le 19 février 2022 à 18h25 par B.C.

Ce vendredi, l'entraîneur du FC Metz Frédéric Antonetti et le coordinateur sportif du LOSC Sylvain Armand se sont empoignés dans les dernières secondes du match entre les deux équipes. Le dirigeant lillois a donné sa version des faits.