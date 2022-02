Foot - LOSC

LOSC : Gourvennec voulait vite oublier le PSG !

Publié le 12 février 2022 à 22h55 par La rédaction mis à jour le 12 février 2022 à 22h56

Une semaine après la lourde défaite contre le PSG (1-5), le LOSC s’est imposé à Montpellier (0-1). Interrogé après la rencontre, Jocelyn Gourvennec était heureux de la réaction de ses joueurs.