LOSC : Christophe Galtier envoie un message fort sur la course au titre !

Publié le 9 avril 2021 à 23h55 par La rédaction

Alors que le LOSC s’est imposé 2-0 face à Metz ce vendredi soir, Christophe Galtier refuse toujours de s’enflammer pour la course au titre.