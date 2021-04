Foot - LOSC

LOSC : Galtier se prononce sur le titre !

Publié le 8 avril 2021 à 15h05 par La rédaction mis à jour le 8 avril 2021 à 15h07

Actuel leader de la Ligue 1 avec le LOSC, Christophe Galtier évoque les chances de son équipe pour le titre.