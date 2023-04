Ligue 1 : «Le sprint final de notre championnat est complètement faussé !»

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le gros coup de gueule du jour est poussé par l’incontournable Rolland Courbis, consultant pour RMC Sport. Le « Coach » s’attaque à l’épineux sujet du calendrier et à la programmation de la prochaine finale de la Coupe de France qui opposera Toulouse et Nantes le samedi 29 avril (21h). Une hérésie selon Rolland Courbis, double vainqueur du Trophée (1972 et 1980).

Toulouse et Nantes ont rendez-vous le 29 avril prochain. Une finale de Coupe de France inédite qui opposera donc deux équipes actuellement en lutte pour ne pas descendre en Ligue 2. Nantes est 15e avec deux points seulement sur le premier reléguable. Un poil plus confortable, Toulouse est 12e avec neuf longueurs d’avance (à 7 journées et 21 points de la fin) sur les quatre équipes qui seront condamnées cette saison, sans barrage. Pour Rolland Courbis, interrogé par le10sport, l’organisation de ce calendrier pose un sérieux problème : « Chaque année, je fais constater que le sprint final de notre championnat est faussé par la maladroite programmation de la date de la finale de la Coupe de France. Et c’était encore pire quand il y avait la finale de la Coupe de la Ligue… Quoi de plus beau que de terminer notre saison avec la finale de la Coupe de France placée trois jours après la 38e journée ? Je ne suis pas un génie en proposant de faire, par exemple, la finale de cette Coupe de France lors de la dernière semaine de championnat, entre la 37e et la 38e et dernière journée. Je ne comprends pas cette organisation ».

« Ceux qui s’occupent du calendrier n’ont jamais mis les pieds dans un vestiaire »