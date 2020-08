Foot - Ligue 1

Ligue 1 : Le coup de gueule de Didier Quillot !

Publié le 16 août 2020 à 19h50 par La rédaction mis à jour le 16 août 2020 à 19h58

La Ligue 1 est de retour ce vendredi. Covid oblige, pas plus de 5000 spectateurs dans les tribunes. Sauf que de son côté, le Puy du Fou explose la jauge à 9000 spectateurs ! De quoi agacer les présidents de clubs français...