Foot - Mercato - FC Nantes

FC Nantes : Kita a transmis une offre insolente sur le mercato

Publié le 1 septembre 2022 à 22h00 par La rédaction

Alors que le FC Nantes a déjà accueilli plusieurs nouveaux joueurs cet été comme Moussa Sissoko, Mostafa Mohamed ou encore Ignatius Ganago, les Canaris auraient tenté un nouveau coup plutôt très osé. En effet, Waldemar Kita aurait contacté le Stade de Reims pour se faire prêter gratuitement El Bilal Touré. Une offre refusée par les Rémois.

Il reste plus que quelques heures avant la fermeture du marché et les clubs cherchent toujours à officialiser une nouvelle recrue de dernière minute. Alors que le FC Nantes a déjà enregistré les arrivées de Moussa Sissoko, Mostafa Mohamed ou encore dernièrement Ignatius Ganago, les Canaris auraient formulé une offre assez totalement inattendue et jugée au rabais.

Mogi Bayat et Kita ont contacté le board du Stade de Reims aujourd’hui pour se faire prêter gratuitement El Bilal Touré. REFUS CATÉGORIQUE de Reims. #FCNantes #SDR — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 31, 2022

Nantes négocie un prêt gratuit pour El Bilal Touré

À en croire les informations de Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter , Mogi Bayat et Waldemar Kita auraient contacté le Stade de Reims ce jeudi afin de négocier un prêt gratuit pour El Bilal Touré.

Un refus catégorique

Toujours selon la même source, le Stade de Reims n'aurait même pas pris le temps d'étudier cette offre. Le club champenois aurait refusé catégoriquement le départ d’El Bilal Touré.