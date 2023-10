L'entraîneur du FC Nantes a réclamé «un super footballeur» au mercato

Thibault Morlain

Prêté la saison dernière à l'ASSE, Kader Bamba a retrouvé le FC Nantes pour cet exercice. Alors qu'il avait été question d'un possible départ durant le mercato estival, l'ailier de 29 ans n'a finalement pas bougé et pour cause... Entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy compte sur Bamba, au point donc de demander à sa direction de le conserver.

Joueur du FC Nantes depuis 2018, Kader Bamba fait partie de la rotation de Pierre Aristouy cette saison. De retour d'un prêt à l'ASSE, le joueur de 29 ans a déjà joué 7 rencontres de Ligue 1 avec les Canaris, ayant également réussi à marquer à une reprise tout en délivrant une passe décisive. Bamba apporte donc sa pierre à l'édifice dans le bon début de saison du FC Nantes. Pour le plus grand bonheur de Pierre Aristouy, qui l'a retenu chez les Canaris lors du dernier mercato estival.

« C’est un super footballeur »

En conférence de presse, Pierre Aristouy a dit tout le bien qu'il pensait de Kader Bamba. « C’est suivant l’état psychologique dans lequel il se trouve. J’ai la certitude et la conviction qu’il a fait une bonne rentrée face à Montpellier et qu’il a été décisif devant le MHSC, parce qu’il s’est mis dans une considération positive avant la rencontre et ce, même avec la frustration de ne pas avoir commencé le match. Je comprends tout, parce que j’ai été joueur. Maintenant, comme pour tout le monde, il y a des choix à faire. Kader (Bamba), je suis suffisamment bien placé pour dire que c’est un super footballeur », a expliqué l'entraîneur du FC Nantes.

« J’ai demandé à mes dirigeants qu’il soit avec nous pour la saison »