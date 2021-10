Foot - FC Nantes

FC Nantes - Malaise : Raymond Domenech se fait dézinguer à Nantes !

Publié le 3 octobre 2021 à 5h00 par T.M.

Bien que Raymond Domenech ne soit resté que quelques semaines au FC Nantes, il n’a clairement pas fait l’unanimité auprès de ses ex-joueurs.

La saison dernière, Waldemar Kita a collectionné les entraîneurs pour tenter de relancer le FC Nantes. Et le patron des Canaris a même tenté un incroyable pari en allant chercher Raymond Domenech, qui n’avait plus officié depuis le fiasco de l’équipe de France à Knysna en 2006. Et le pari n’a clairement pas payé puisque Domenech n’est resté en poste que quelques semaines, n’ayant même jamais remporté le moindre match avec Nantes.

« Heureusement, le coach a changé »